Marathon Eindhoven: stemming zit er goed in • bijzonder record gerend

12.10

De elite van de marathon is over de finish! Kenneth Kipkemoi uit Kenia is het snelste en loopt een tijd van 2:04:51. Dat is dus sneller dan het parcoursrecord uit 2012. Toen werd een tijd gelopen van 02.05.46.

De Keniaan geeft aan dolblij te zijn. "Ik ben zo blij dat ik hier ben."

Het record is knap want het leek even ver weg. Op de helft van het parcours kwam de elite nog door op precies 1 uur en 3 minuten: een goede twintig seconden trager dan in 2012 op die betreffende split.

Het parcoursrecord stond overigens op naam van Dickson Chumba uit Kenia. Hij liep in 2012 een parel van een tijd: 2:05:46.

Alle tijden van de elite-lopers zijn hier te vinden.