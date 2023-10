112-liveblog: relschoppers melden zich • ongeluk op de A50

23.59

Een fietser is rond elf uur gisteravond gewond geraakt nadat deze in botsing kwam met een auto op de kruising Akkerstraat met de Julianastraat in Vlijmen. De fietser is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. De fiets liep bij de botsing een slag in het voorwiel op, de auto lichte schade aan de bumper. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt onderzocht.