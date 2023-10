112-liveblog: twee auto's botsen • motoragent gewond bij aanrijding

12.10

Een automobilist is vanochtend in Oisterwijk gewond geraakt nadat hij de macht over het stuur verloor en met zijn auto tegen een lantaarnpaal botste. Het ongeluk gebeurde rond kwart over elf op de Pannenschuurlaan. De auto kwam uiteindelijk in een heg tot stilstand. De automobilist is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Vermoedelijk is hij onwel geworden, zo laat onze 112-correspondent weten.