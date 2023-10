112-liveblog: vertraging door pechgeval op A58 • jeep botst op hoogwerker

16.25

Aan de Prins Bernhardlaan in Best is een gaslekkage ontstaan door graafwerkzaamheden. In de straat wordt het riool vernieuwd. Volgens een 112-correspondent is het goed hoorbaar dat gas ontsnapt. Het zou gaan om een hoofdleiding die geraakt is.

De omgeving is afgezet en netbeheerder Enexis is ter plaatse om het lek te dichten. Ook de brandweer is aanwezig, zij meten continu of er teveel gas ontsnapt. Omliggende woningen zijn niet ontruimd.