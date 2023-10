112-liveblog: huis door brand verwoest in Hapert • kans op dichte mist

20.50

Het huis dat gisteravond rond negen uur in brand is gevlogen in Hapert, is volledig uitgebrand. De bewoner van het huis lag te slapen en werd wakker door een harde knal, waarna hij moest vluchten voor het vuur. Dat meldt een 112-correspondent. Wat die harde knal en de brand heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.

De bewoner wist naar buiten te vluchten, net als de buren in de tweekapper. Er raakte niemand gewond. De uitslaande brand begon op de begane grond maar de vlammen wisten in hoog tempo de weg naar boven te vinden. Het huis is volledig uitgebrand.

LEES OOK: Huis verwoest door brand na harde knal, bewoners op tijd naar buiten