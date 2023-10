112-liveblog: ongeval bij Zevenbergschen Hoek • dode vrouw gevonden

11.25

In de wijk Vlokhoven in Eindhoven heeft de politie gisteren in een huurauto een hoeveelheid drugs gevonden. Dat gebeurde nadat de bestuurder de auto onbeheerd achterliet. De automobilist trok de aandacht van surveillerende agenten vanwege zijn, in de woorden van de politie, 'asociale rijgedrag'. De bestuurder werd even later aangehouden.

Dat gebeurde niet zonder slag of stoot: toen agenten hem maanden te stoppen ging hij er plankgas vandoor. Dit een gebied waar je maximaal dertig mag. Even later stuitten de agenten in de wijk op de achtergelaten auto. Tijdens de controle van de auto bleek dat de een paneel vakkundig was losgemaakt om zo verdovende middelen te kunnen verstoppen. In alle haast had de bestuurder zijn 'dealtelefoon' in de auto laten liggen. "Wat een pech", schrijft de politie op social media.

De bestuurder werd uiteindelijk aangehouden toen hij zich meldde bij de auto met de mededeling dat de agenten hun bevoegdheden niet kennen. De politie mocht de auto volgens hem niet zomaar doorzoeken. Bij fouillering bleek de verdachte 400 euro op zak te hebben. Hij zit nog vast.