Burgemeester over uitzetten Oekraïeners: 'Samenleven lukte niet meer'

Volgens burgemeester Elly Blanksma van Helmond moesten drie Oekraïense gezinnen snel verhuizen omdat de spanningen in de opvang zo opliepen dat de leefbaarheid van de bewoners in het geding kwam. Dat zei ze woensdagavond tijdens een spoeddebat over de uitzetting van de gezinnen. Volgens Blanksma wil de staatssecretaris zich actief bemoeien met het zoeken naar onderdak voor de gezinnen. "Ik heb best een stevig gesprek gehad met de staatssecretaris. Hij kijkt mee vanavond."

Het spoeddebat was aangevraagd door de VVD, Helder Helmond en het CDA. Zij maakten zich druk over de plotselinge uitzetting van drie Oekraïense gezinnen uit de opvang aan de Nachtegaallaan. Het gaat om vooral alleenstaande moeders met kinderen. Volgens de VVD waren de gezinnen klokkenluiders die na klachten over de regels in de opvang 'zonder pardon' op straat zijn gezet.

"Ik heb een feitenrelaas van 12 kantjes, over wat er allemaal is misgegaan."

Volgens de burgemeester was de snelheid nodig omdat de spanningen binnen de opvang snel opliepen. "Ik heb een feitenrelaas van 12 kantjes, over wat er allemaal is misgegaan", vertelde ze tijdens het debat. "Vanwege de privacy kan ik er niet verder op ingaan. Maar ik heb er alles aan gedaan om dit in goede banen te leiden. We kwamen op een punt dat samenleven niet meer lukte." Vluchtelingenwerk maakte een rapport waarin werd geadviseerd om de drie gezinnen uit de opvang te halen. Maar die geeft nu toe dat ze met het rapport 'de mist in is gegaan'. Vluchtelingenwerk sprak niet één op één met deze gezinnen en vindt dat zelf onacceptabel. Ze heeft haar excuses aangeboden en is een eigen onderzoek gestart. De gezinnen zijn ook naar de Nationale Ombudsman gestapt die naar de zaak aan het kijken is.

"Deze mensen gun ik met heel mijn hart een nieuwe plek zonder stress."

Blanksma werd verweten dat ze alleen gehandeld zou hebben op basis van het foute rapport van Vluchtelingenwerk. Zij bestrijdt dat. "Het rapport is niet het enige wat ik heb meegenomen. Ik heb met iedereen gepraat. Ook met de gezinnen waar het om gaat." Volgens de burgemeester heeft ze zelf de beslissing genomen om de gezinnen te verhuizen. "Deze mensen gun ik met heel mijn hart dat ze een nieuwe plek krijgen zonder stress." De burgemeester lag ook onder vuur omdat de verhuizing zo snel ging. De gezinnen kregen anderhalve dag vooraf te horen dat ze moesten verhuizen. Volgens Blanksma was urgentie geboden. "Twee dagen voor de verhuizing was de spanning zo hoog opgelopen, dat ik het onverantwoord vond om dit langer te laten duren." De opvang in Helmond heeft bijna 300 bewoners, onder wie bijna 120 kinderen. "Mijn handelen was gericht op de leefbaarheid voor iedereen. En ik heb zelf de inschatting gemaakt", aldus de burgemeester.

"De staatssecretaris trekt zich deze situatie ernstig aan."