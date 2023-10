112-liveblog: auto botst op boom • schade aan tankcontainer leidt tot file

05.40

Een automobilist is gisteravond rond half twaalf tegen een geparkeerde auto gereden in de Wesselmanlaan in Helmond. De geparkeerde auto botste door de klap op een andere auto.

De automobilist kon zelf uit de auto stappen, maar is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging met de man mee, in het ziekenhuis is de man getest op alcohol en drugsgebruik. Hij testte positief op cannabis en amfetamine. De man is aangehouden in het ziekenhuis.

De weg werd afgesloten voor onderzoek. Een automobilist negeerde de afzetting. De man kreeg daarom een boete. Hij bleek ook geen rijbewijs te hebben, dat leverde hem nog een boete op.

Twee auto's zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. De weg werd tijdelijk afgesloten.