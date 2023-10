112-liveblog: paard gered uit Maas • automobilist botst op vrachtwagen

04.40

Een vrouw is gistermiddag op haar fiets aangereden door een auto in Oosterhout. Dat gebeurde rond half vijf op de Pasteurlaan. Het slachtoffer stak daar de weg over en de automobilist wist haar niet meer te ontwijken. Een opgeroepen traumahelikopter landde op het parkeerterrein van het oude Amphia ziekenhuis dat vlakbij ligt. De vrouw is per ambulance en onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Ze had ernstige verwondingen.