112-liveblog: auto's botsen op A2 • wagen raakt van de weg

21.50

Drie auto's zijn gisteravond betrokken geraakt bij een ongeluk op de snelweg A2 bij Liempde. Van verschillende voertuigen braken de wielen af. Ander verkeer werd na de botsing over de af- en oprit omgeleid. Het verkeer dat achter het stuk weg stond waar het ongeluk was gebeurd, is door de politie teruggestuurd. Er zijn twee ambulances ingeschakeld. Over gewonden is niets bekend. Alle drie de wagens moesten worden afgevoerd. Het ongeluk gebeurde rond tien voor tien.