Man (41) overlijdt nadat hij in auto wordt neergestoken

Bij een steekpartij op de Kanariestraat in Sint Willebrord is zondagavond een 41-jarige man uit die plaats om het leven gekomen. Het slachtoffer werd rond kwart voor acht zwaargewond in een auto gevonden.

Het slachtoffer is eerst een uur lang op straat behandeld en vervolgens met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij in de loop van de avond aan zijn verwondingen overleden. De politie is op zoek naar de dader. Getuigen

De omgeving van de steekpartij werd afgezet met lint. Om te onderzoeken wat er aan de steekpartij vooraf ging sprak de politie al enkele getuigen. Ook is ze nog op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Forensische specialisten van de politie doen sporenonderzoek. Volgens een 112-correspondent trok het werk van de hulpdiensten veel bekijks.

Foto: Christian Traets/SQ Vision

