112-liveblog: kop-staartbotsing • man slachtoffer gewelddadige beroving

09.10

In een restaurant aan de Kanaaldijk in Eindhoven is een man van 23 uit die stad gistermiddag mishandeld. De man werd in zijn buik geschopt. Even later hield de politie in de Kalverstraat in Eindhoven een verdachte aan. Dat gebeurde volgens een omstander na een achtervolging waarbij nogal wat agenten betrokken waren. Hij zag meerdere politiewagens en ook agenten die rennend de achtervolging op de verdachte inzetten. Ze hadden onder meer een politiehond bij zich. Uiteindelijk werd de man getaserd waarna hij kon worden aangehouden.

Het gaat volgens de politie om een man van 31 zonder vaste woon- of verblijfplaats. "Een persoon met onbegrepen gedrag", zo omschrijft een woordvoerder. Tijdens zijn vlucht richtte hij volgens haar meerdere vernielingen aan. Het slachtoffer is geen medewerker van de horecazaak. Het ging dan ook niet om een ruzie met een klant.