Dodelijke steekpartij: man (40) uit Roosendaal opgepakt

Voor de dodelijke steekpartij zondagavond in Sint Willebrord is een man van 40 uit Roosendaal gearresteerd. Dat heeft de politie maandagochtend bekendgemaakt. De verdachte werd zondagnacht in Wernhout aangehouden. Bij de steekpartij kwam een man van 41 uit Sint Willebrord om het leven.

De steekpartij gebeurde zondagavond op de Kanariestraat in Sint Willebrord. Het slachtoffer werd rond kwart voor acht zwaargewond op straat gevonden en met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij in de loop van de avond aan zijn verwondingen overleden. LEES OOK: Man (41) overlijdt nadat hij op straat wordt neergestoken