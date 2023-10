112-liveblog: drugsdealer betrapt • boete voor trucker

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.00 Drugsdealer en koper betrapt in Eindhoven Op een parkeerplaats aan de Don Boscostraat in Eindhoven heeft de politie maandagavond twee mensen op heterdaad betrapt die bezig waren met een drugsdeal. De politie kwam af op een melding van een inbraak, maar dat bleek loos alarm. Ter plekke zagen ze de drugsdeal gebeuren. De mannen werden aangehouden met 64 bolletjes drugs, 2 joints en 217 euro contant geld. Ze zijn aangehouden. Een deel van de bolletjes die in beslag zijn genomen (foto: Facebook Politie Eindhoven)

17.40 Trucker moet flink boeten Een vrachtwagenchauffeur is vanmorgen op de snelweg A58 bij knooppunt Batadorp tegen de lamp gelopen. Hij kreeg een bekeuring van 750 euro, omdat een stapel containers op zijn aanhangwagen 4,13 centimeter hoog bleek te zijn. De maximale hoogte is 4 meter. De bestuurder ontving niet alleen een bon: hij mocht bovendien niet verder rijden, meldt de politie.