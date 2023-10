112-liveblog: geparkeerde auto vat vlam • aanhouding na drugsdeal

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

09.32 Ongeluk op A27 Verkeer op de A27 van Utrecht richting Breda moest vanochtend enige tijd rekening houden met veel vertraging na een ongeluk bij Werkendam. De ANWB waarschuwde voor meer dan drie kwartier vertraging. Sinds negen uur zijn de problemen hier verleden tijd.

09.24 Geparkeerde auto vat vlam Aan het Weijerplein in Boxmeer vatte vanochtend een geparkeerde auto vlam. Een technische storing in het kachelsysteem zou de oorzaak zijn geweest. De auto is weggesleept. Er raakte bij de brand niemand gewond. Bij de autobrand in Boxmeer raakte niemand gewond (foto: SK-Media). De autobrand in Boxmeer zou veroorzaakt zijn door een storing in het kachelsysteem (foto: SK-Media).

06.00 Drugsdealer en koper betrapt in Eindhoven Op een parkeerplaats aan de Don Boscostraat in Eindhoven betrapte de politie maandagavond twee mensen op heterdaad terwijl ze bezig waren met een drugsdeal. De politie kwam af op een melding van een inbraak, maar dat bleek loos alarm. Vervolgens zagen ze de drugsdeal. De mannen werden aangehouden met 64 bolletjes drugs, twee joints en 217 euro contant geld op zak. Een deel van de bolletjes die in beslag zijn genomen (foto: Facebook Politie Eindhoven)

01.00 Auto-inbreker ontsnapt nadat hij op heterdaad wordt betrapt Een auto-inbreker die op heterdaad werd betrapt in Geldrop is de politie afgelopen nacht te snel af geweest. Bewoners op de Elrond hoorden de man rommelen bij een luxe auto en belden de politie. Die was snel aanwezig en probeerde de man aan te houden, maar de inbreker verzette zich hevig. De politie gaf de man nog een stroomstoot met een taser, maar dat deed hem niets. Hij ging ervandoor en de agenten konden hem ondanks de hulp van een politiehond niet meer vinden. Eén agent raakte lichtgewond bij de poging hem aan te aanhouden. (foto: Dave Hendriks/SQ Vision)

17.40 Vrachtwagenchauffeur moet boeten Een vrachtwagenchauffeur is vanochtend op de snelweg A58 bij knooppunt Batadorp tegen de lamp gelopen. Hij kreeg een bekeuring van 750 euro, omdat een stapel containers op zijn aanhangwagen 4,13 centimeter hoog bleek te zijn. De maximale hoogte is vier meter. De bestuurder ontving niet alleen een bon: hij mocht bovendien niet verder rijden, meldt de politie.