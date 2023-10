112-liveblog: kop-staartbotsing in Valkenswaard • scooters botsen

12.07

Een 81-jarige vrouw is gistermiddag van haar fiets geduwd op het fietspad langs de Bredaseweg in Zundert. De vrouw belandde vervolgens in een greppel. Een 33-jarige man zonder vaste woonplaats is aangehouden. De man duwde de vrouw toen zij hem probeerde te passeren. Voorbijgangers hielpen het slachtoffer uit de greppel en belden de hulpdiensten. Het slachtoffer is behandeld. Zij maakt het naar omstandigheden goed.

