112-liveblog: telefoonoplader zorgt voor brand • auto verwoest door brand

De politie in Etten-Leur waarschuwt voor een dreigbrief die verschillende mensen in de omgeving van Etten-Leur hebben ontvangen. In de brief staat dat hun huis in de gaten wordt gehouden. De bewoners worden opgeroepen om een Russische vlag op te hangen. Doen ze dat niet dan moet er worden betaald. De politie vermoedt dat het gaat om een vorm van oplichting. Ze roept op om zeker geen geld over te maken. Verder is de politie op zoek naar beelden van bewakingscamera's.

