Auto-inbreker krijgt stroomstoot van politie, maar ontsnapt toch

Een man die bezig was met een auto-inbraak in Geldrop is afgelopen nacht op heterdaad betrapt. Bewoners belden de politie, maar toen de agenten de man wilden aanhouden ging hij ervandoor.

Dat gebeurde op de Elrond in Geldrop. Een paar bewoners hoorden de man een raam breken van een luxe auto. De agenten probeerden de man aan te houden, maar de inbreker verzette zich hevig. De politie gaf de man nog een stroomstoot met een taser, maar dat deed hem niets. Hij nam de benen en wist uit handen van de agenten te blijven. De agenten hebben met een politiehond nog de omgeving uitgekamd, maar zonder succes. Bij de poging om de man aan te houden raakte één agent lichtgewond.