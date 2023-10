Nieuw onderzoek naar moeders die gedwongen hun kind moesten afstaan

Naar schatting 15.000 tot 25.000 jonge moeders hebben van de jaren vijftig tot de jaren tachtig hun kind na de geboorte afgestaan voor binnenlandse adoptie. Vaak gebeurde dat gedwongen, maar soms ook vrijwillig. Het ging meestal om ongehuwde vrouwen in instellingen als Moederheil in Breda en Huis in de Bocht in Goirle. De commissie die onderzoek doet naar deze misstanden, roept slachtoffers op zich te melden. Ze zoekt niet alleen moeders en kinderen maar ook vaders en andere betrokkenen die hun verhaal willen vertellen.

Het is de tweede keer dat deze oproep wordt gedaan. Het eerste grootschalige onderzoek werd in 2021 door toenmalig minister Dekker stopgezet omdat er fouten gemaakt waren. Zo stonden er fouten in verslagen van interviews en mochten moeders en kinderen hun eigen verslag niet lezen. Honderden interviews zijn daarna vernietigd.

De nieuwe onderzoekscommissie staat onder leiding van emeritus hoogleraar pedagogiek Micha de Winter. Hij deed eerder al onderzoek naar geweld in de jeugdzorg. Commissie De Winter roept betrokkenen op om zich te melden en een uitgebreide enquête in te vullen. Hij hoopt dat sommige zelfs hun verhaal nog hebben bewaard en alsnog willen opsturen.

De commissie is op zoek naar deze mensen:

moeders die hun kind al dan niet onder dwang moesten afstaan,

kinderen die zijn afgestaan

vaders of verwekkers van de kinderen,

adoptie- en pleegouders,

mensen die bij doorgangshuizen zoals Moederheil werkten,

“We richten ons ook op de vaders of verwekkers die tot nu toe veel buiten beeld gebleven zijn. Ze reageren inmiddels wel maar nog niet in groten getale.”

De onderzoekers willen duidelijk krijgen wat er gebeurd is tussen 1956 en 1984. "Er zijn veel mensen die eerder al meldden dat er dingen zijn gebeurd die niet door de beugel konden. We vinden het belangrijk om dat uit te zoeken en verhalen van veel mensen te horen. Wij krijgen mails van mensen die zeggen dat ze bijna onder dwang een kind hebben afgestaan. Maar er is ook een verhaal van een meisje dat zegt dat ze als puber twee keer verkracht is door haar vader en twee keer zwanger is geworden. Dan was afstaan de enige oplossing.”

De Winter wil alle verhalen horen om een goed beeld te krijgen. Bedoeling is dat het onderzoek over een jaar klaar is, in oktober 2024, maar hij weet niet zeker of dat helemaal gaat lukken.

“Het is ingewikkeld om toegang tot de persoonlijke dossiers te krijgen van mensen die in de doorgangshuizen verbleven. We rekenen erop dat dat goed komt, maar het kost tijd."

Omroep Brabant bracht in 2022 de documentaire 'Het geheim van Moederheil', persoonlijke getuigenissen van doorgangshuis Moederheil in Breda.

Het geheim van Moederheil kun je hier zien: