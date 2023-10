112-liveblog: bedrijfsbus vat vlam in Eindhoven • brandende kraanwagen A17

07.09

Een bedrijfsbus is vannacht door brand beschadigd op de parkeerplaats bij een flat aan de Urkhovenseweg in Eindhoven. Op de plek waar de bus geparkeerd was, is de slang van een jerrycan veiliggesteld door de politie. Op deze parkeerplaats vatten in juni vorig jaar meerdere auto's vlam. Toen was de eigenaar van deze bestelbus ook een van de slachtoffers.