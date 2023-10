Derby FC Eindhoven - Helmond Sport al na 12 minuten tijdelijk gestaakt

De derby tussen FC Eindhoven en Helmond Sport was vrijdagavond pas 12 minuten onderweg, toen scheidsrechter Rozendal het duel tijdelijk stillegde. Vanuit het uitvak werd een fakkel op het veld gegooid.

Op het moment van het incident was er niets aan de hand op het veld. De stand was nog 0-0, maar bij een sfeeractie van de Helmondse supporters gooide een fan vuurwerk op de grasmat. De spelers werden naar binnen gedirigeerd door de arbiter. Vanuit de supporters van FC Eindhoven klonk een duidelijk "schaam je kapot" richting bezoekende fans.

Een klein kwartier later kwamen de spelers terug op het veld. Helmond Sport kwam halverwege eerste helft via topschutter Martijn Kaars op 0-1, vier minuten later tekende spits Evan Rottier voor de gelijkmaker. Met die stand gingen beide ploegen aan de thee.

Vaker bonje

Het is bepaald niet de eerste keer dat het borrelt in het stadion tijdens de derby tussen FC Eindhoven en Helmond Sport. In 2022 trok de politie nog aan de bel, omdat er tijdens de 73 thuiswedstrijden van Oost-Brabantse clubs maar liefst 19 keer inzet van de ME nodig was. Twee jaar ervoor werden er 11 supporters opgepakt, nadat ze een stoel naar een agent hadden gegooid.

