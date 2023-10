112-liveblog: auto in vlammen op • brandbom gegooid naar scooterwinkel

06.31

In een huis aan de Anemoonstraat in Sint-Michielsgestel woedde afgelopen nacht brand. Buren hoorden rond kwart over vijf s nachts de rookmelder afgaan en waarschuwden de brandweer. Toen die het huis binnenging, vonden ze een bewoner slapend op de bank. Het huis hing vol rook. De man had een pizza in de oven gedaan en was vervolgens in slaap gevallen. De brandweer heeft het huis geventileerd. De man is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.