Eén op de drie Brabanders kan zorgkosten niet betalen

Het lukt een derde van alle Brabanders niet meer om de zorgkosten te betalen. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Newcom onder 808 Brabanders. Meer dan driekwart van de ondervraagden vindt daarnaast dat de bejaardentehuizen weer terug zouden moeten komen.

Uit datzelfde onderzoek komt ook naar voren dat gezondheid voor de meeste Brabanders het onderwerp is dat de doorslag geeft bij het stemmen voor de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat de zorg voor veel mensen onbetaalbaar is, speelt daarbij ongetwijfeld een rol.

Op de stelling 'De zorgkosten zijn voor mij betaalbaar' antwoordde de Brabander als volgt:

43 procent is het er mee eens

31 procent is het er niet mee eens

25 procent is neutraal

Wel geeft 50 procent van de ondervraagden aan een eigen risico in de zorg redelijk te vinden.

Zorg in de omgeving

De kwaliteit van de zorg vinden de respondenten ook in orde. Als rapportcijfer geven ze de zorg gemiddeld een zeven.

Over de vraag of er voldoende passende zorg aanwezig is in de omgeving zijn de meningen wat verdeeld. 52 procent vindt van wel, 32 procent vindt niet dat er voldoende passende zorg in de buurt is.

Bejaardentehuizen

Opvallend is dat 76 procent vindt dat de bejaardentehuizen weer terug zouden moeten komen. De laatste jaren wil de overheid juist dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, tot het moment dat dat echt niet meer mogelijk is.

Veel Brabanders blijken het daar niet mee eens te zijn en zien de bejaardentehuizen graag weer terugkeren.

In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer houdt Omroep Brabant samen met Omroep Zeeland en L1 in Limburg op zaterdag 18 november het Debat van het Zuiden. Onderzoeksbureau Newcom hield in opdracht van de drie omroepen een enquête onder 1614 inwoners van Zuid-Nederland. 808 van hen komen uit Brabant.