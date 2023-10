112-nieuws: zakken vol telefoonhoesjes gevonden · verwarring over alarm

14.29

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is opgeroepen om onderzoek te doen naar een tas die aan een hek hangt aan de Zomerdijk in Nuland. Wat er in de tas zit, is niet duidelijk. De politie laat weten dat er draadjes uitstaken. "We weten niet wat erin zit, dus we nemen de melding serieus en bekijken wat de inhoud is", zegt een woordvoerder van de politie.

De vondst werd rond de middag gedaan door een voorbijganger, die schakelde de politie in.