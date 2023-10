112-nieuws: bestuurder bekneld tegen boom • file door klapband

10.25

Bij de politie in Sint-Michielsgestel, Boxtel en Vught komen dagelijks meldingen binnen van vuurwerkoverlast. "Dusdanig hard dat huisdieren niet meer naar buiten durven en de ramen trillen van de klap", zo laat de politie weten op social media. Opvallend én onopvallend worden in de wijk daarom controles uitgevoerd. Zo ook afgelopen vrijdag in Boxtel.

Daar aan het Tolpad hoorden agenten knallen van zwaar vuurwerk. Ook zagen ze een brandende prullenbak door de lucht vliegen. Twee verdachten konden worden aangehouden toen ze er in een auto vandoor wilden gaan. Een van hen, de bijrijder, gaf volgens de agenten toe een nitraat te hebben afgestoken. Hij kreeg een proces-verbaal en de kosten voor de vernielde prullenbak worden op hem verhaald.

De bestuurder van de auto kreeg een proces-verbaal omdat hij met zijn auto over het fietspad reed. In de auto vond de politie tientallen stuks vuurwerk. Dit is in beslag genomen en zal worden vernietigd. "Blijf vuurwerkoverlast melden via 0900-8844 of 112 als de situatie dreigend is", roept de politie op.