112-nieuws: ongeluk op A58 • vermiste jongens terecht

19.10

De politie kreeg gisteravond een melding dat er een witte joggingbroek was gevonden in het water langs de Heerbaan in Breda. De brandweer werd ingeschakeld en stuurde rond kwart over zes duikers en een bootje om te controleren of er iemand in het water was beland. Er werd niemand gevonden die in verband met de broek kon worden gebracht. Hierop keerde de brandweer terug naar de kazerne.