112-nieuws: hond jaagt verdachte 't dak op • mogelijke schoten in Tilburg

19.46

De politie heeft gisteren het rijbewijs ingevorderd van een 21-jarige automobilist uit Posterholt (Limburg). Hij reed met zijn Jaguar met 178 kilometer per uur over de NCB-weg in Best. De maximumsnelheid op deze weg is 60 kilometer per uur.

De snelheidsduivel uit Limburg krijgt niet alleen een boete en een tijdelijk rijverbod. Hij moet volgens de geldende regels ook een verplichte cursus gaan volgen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).