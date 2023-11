Vriendinnen gezocht: Dominique (26) is eenzaam en vraagt hulp op TikTok

Dominique Iftekaralikhan is 26, heeft een eigen winkel in Cuijk en is influencer op TikTok. Tot zover niks aan de hand. Toch voelt ze zich vaak eenzaam en daarom is ze online opzoek naar vrienden voor in het echte leven. Haar oproep op TikTok leverde ruim tweehonderd reacties op. Veel mensen herkenden zich in het verhaal van Dominique. “Wat triest dat er zoveel meiden zijn die zich ook zo voelen.”

Ze staat met een brede glimlach in haar winkel in het centrum van Cuijk. “Het is heel leuk om mijn eigen winkel te hebben, ik zou niet meer anders willen.” “Maar je bent wel altijd aan het werk, zeven dagen in de week”, gaat Dominique verder. “Dat is de mindere kant, mijn sociale leven staat op een heel laag pitje. Ik heb daardoor eigenlijk geen echte vriendinnen.”

“Ik vind dit ongemakkelijk.”

Door haar eigen winkeltje en haar video’s die ze op TikTok maakt blijft er weinige tijd over voor een sociaal leven. “Ik ga niet op vrijdagavond in mijn eentje naar de kroeg ofzo. Dat is een grote stap. Ik zal ook nooit zo op iemand op straat afstappen.” Maar op online doet ze dat wel. “Ik wil gewoon nieuwe meiden leren kennen. Liefst in de buurt, ondernemende meiden van rond mijn leeftijd.” En daarom deed de 26-jarige onderneemster een oproep op TikTok. “Dat was heel moeilijk.” Drie weken geleden plaatste ze haar vriendinnen-oproep online. “Ik vind dit ongemakkelijk”, zegt ze aan het begin van de video. “Hai, ik zoek een paar leuke, soort van, nieuwe vriendinnen. Zo kunnen we onze dromen en doelen delen. Ik ben 26 en dan ontmoet je niet heel veel nieuwe mensen.”

"Het is zo lastig om nieuwe vriendschappen op te bouwen.”

Maar ze bleek lang niet de enige te zijn die zich wel eens eenzaam voelt en lastig nieuwe vrienden maakt. Op haar vriendinnen-oproep kwamen ruim tweehonderd reactie binnen. “Meid, ik voel dit helemaal. Ben 29 en het is zo lastig om nieuwe vriendschappen op te bouwen”, reageert ene Laura. Een ander schrijft: “Zo knap van je dat je dit doet wauw, respect. Ik ben 27 en zoek er zelf ook nog een paar.” Dominique schrok van zoveel reacties: “Jeetje, wat triest dat er zoveel meiden zijn die zich ook zo voelen. Het verbaast mij dat zoveel vrouwen van 25 en ouder hier tegenaan lopen. Tegelijkertijd is het ook bevestiging dat ik niet gek ben.”

"Ik heb geen tijd voor een hele vriendengroep."