Ongeluk met twee bestelbusjes op A2, meer dan een uur vertraging

Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd met twee bestelbusjes. Het verkeer loopt daardoor vertraging op. Het is aansluiten in de file vanaf knooppunt Leenderheide. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp is de linkerrijstrook dicht.

Het verkeer kan omrijden via de parallelbaan. Volgens de ANWB loopt de vertraging op tot zo'n zeventig minuten. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Ook is het onduidelijk of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk. File op A58

Ook op de A58 van Tilburg naar Breda is ter hoogte van Bavel een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht en dat zorgt voor een vertraging van twintig minuten.