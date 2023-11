112-nieuws: fietsster gewond bij aanrijding • boom langs A58 valt op auto

00.28

Een fietsster is rond kwart over elf gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding in Tilburg. Ze werd op de Ringbaan Zuid aangereden door een automobilist. De vrouw wilde vanaf de Oude Goirleseweg de Ringbaan-Zuid oversteken toen het mis ging. De fietsster kwam op de voorruit van de auto terecht en viel vervolgens op het wegdek. De vrouw is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld en meegenomen. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon plaatsvinden.