112-nieuws: matras vat vlam, twee gewonden • worst op vuur zorgt voor rook

09.11

Een auto is vanmorgen in brand gevlogen aan de Urkhovenseweg in Eindhoven. Buurtbewoners werden rond zes uur gewekt door een claxon die maar niet stopte. Die bleek van een Fiat500 te zijn die in brand stond.

Politie en brandweer waren snel ter plaatse maar konden niet voorkomen dat de Fiat helemaal uitbrandde. De eigenaresse van de auto gaat uit van brandstichting. De auto zou gloednieuw zijn en nog geen 7000 kilometer op de teller hebben staan. Ook een Mercedes die naast de Fiat stond geparkeerd, vloog in brand en liep schade op.

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Het is niet de eerste keer dat aan de Urkhovenseweg auto's in brand staan. Op 18 oktober gebeurde het ook al en in januari van dit jaar eisten de buurtbewoners cameratoezicht vanwege de grote hoeveelheid branden.