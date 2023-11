Brand in appartementencomplex, student loopt brandwonden op

In een appartementencomplex aan de Tramsingel in Breda heeft vrijdagochtend brand gewoed. Het pand heeft meerdere etages, er wonen vijftig studenten. Zij moesten door de brandweer op grote hoogte uit het gebouw worden gehaald.

Een man heeft lichte brandwonden opgelopen bij de brand, hij is in een ambulance behandeld. Ook moest een aantal studenten behandeld worden vanwege rook die ze ingeademd hadden.

Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de brand ontstaan na wateroverlast door storm Ciarán van donderdag. Door de wateroverlast is kortsluiting ontstaan in de meterkast.

Heel veel rook

De brand brak uit rond acht uur vrijdagochtend en veroorzaakte heel veel rook. "Het pand heeft veel gangen en trappen. Die rook is snel door heel het complex gedrongen", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De brandweer kwam met veel eenheden ter plaatse en moest de studenten van buitenaf met een hoogwerker uit het gebouw halen. In totaal gaat het om vijftig studenten.

De brandschade is beperkt gebleven tot één appartement. Het hele pand wordt nu door de brandweer geventileerd. "De verwachting is dat de bewoners in de loop van de ochtend weer terug naar huis kunnen", aldus de woordvoerder.

De bewoners zijn opgevangen in de brandweerkazerne van Breda. Rond kwart voor negen heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven.