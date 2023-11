Meerdere huizen ontruimd na vondst flesje met vloeistof, EOD is aangekomen

Meerdere huizen aan de Wouter Berthoutlaan in Etten-Leur zijn ontruimd na de vondst van een verdacht voorwerp op straat. Het gaat volgens een politiewoordvoerder om 'een flesje met vloeistof'.

Omdat de politie nog niet weet om wat voor vloeistof het gaat en of dat brandbaar is, wordt aan andere mensen in de wijk het advies gegeven binnen te blijven.

EOD

De EOD is rond kwart voor een 's middags aangekomen.