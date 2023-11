112-nieuws: bestuurder bekneld na ongeluk • Sabir (41) vermist

10.50

Een Belg haalde gisteravond met een snelheid van 180 kilometer per uur een politieauto in op de A16. De toegestane snelheid is daar 130 kilometer per uur. De auto kwam in de woorden van de agenten 'voorbij stuiven'. Vervolgens reed de automobilist volgens de politie te kort op zijn voorgangers en was hij druk met de richtingaanwijzer aan het knipperen om aan te geven dat hij erlangs wilde. De snelheid die uiteindelijk officieel werd vastgesteld, was 172 kilometer per uur (166 na correctie). De bestuurder kreeg een bekeuring van 436 euro.