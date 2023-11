112-nieuws: twee gewonden bij auto-ongeluk in Breda • tak verspert weg

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

07.32 Twee gewonden bij auto-ongeluk Breda Bij een auto-ongeluk in de Liesboslaan in Breda zijn vanochtend twee mensen ernstig gewond geraakt. De bestuurder reed met de auto van een viaduct waarna de auto omsloeg en ondersteboven terechtkwam. Hoe het zo mis kon gaan, wordt onderzocht. Vanwege dit ongeluk is de verbindingsweg van de A16 van Breda richting Rotterdam naar de A58 afgesloten bij knooppunt Princeville. Verkeer richting Roosendaal moet keren bij Breda-Noord (17). Diverse hupdiensten werden opgeroepen na het ongeluk in de Liesboslaan in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

23.55 Tak verspert weg in Sint-Oedenrode De brandweer heeft gisteravond om kwart over elf een grote tak verwijderd die de weg door de Populierenlaan in Sint-Oedenrode versperde. De tak lag vlakbij de bebouwde kom van Boskant. De brandweer zaagde de tak in kleine stukken en legde die in de berm. Vervolgens spoot de brandweer het wegdek met een hogedrukstraal schoon. Daarna werd de weg vrijgegeven. De tak werd in stukken gezaagd en in de berm gelegd (foto: Sander van Gils/SQ Vision). De brandweer werd ingeschakeld om de tak van de weg in Sint-Oedenrode te halen (foto: Sander van Gils/SQ Vision).