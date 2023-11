Wapens voor toezichthouders en euthanasie: dit vindt Brabant ervan

Het Brabants Kieskompas staat bijna een week online en is al duizenden keren ingevuld. Over veel onderwerpen blijken de Brabanders stevig van mening te verschillen, maar er zijn ook thema's waarover de provincie opvallend eensgezind is.

Het landelijke Kieskompas is na de eerste dagen al meer dan een half miljoen keer ingevuld. Voor de regio-varianten, die de regionale omroepen mede samenstelden, is dat meer dan 75.000 keer. Ook in Brabant vulden duizenden mensen de stemwijzer al in.

Bijna vijfduizend van hen lieten daarbij hun gegevens achter, de antwoorden die deze mensen gaven bekijken we nader. Zo zien we hoe de vlag er bij hangt onder Brabanders van elk geslacht, elke leeftijd en elk opleidingsniveau.

Waar is Brabant het over eens?

Wat opvalt is dat de Brabander erg eensgezind is over een aantal onderwerpen. We keken naar de stellingen waar het grootste deel van de kiezers het mee eens, of juist niet mee eens is.

Mensen die vinden dat hun leven voltooid is, mogen met professionele hulp een einde aan hun leven maken

Hier denken de meeste provinciegenoten op dit moment hetzelfde over. 85% van de Brabanders is het hier (helemaal) mee eens. Er zijn bovendien geen grote verschillen tussen de verschillende groepen kiezers.

De overheid moet meer geld uitgeven aan voorzieningen in de regio, ook als er dan minder geld is voor voorzieningen in grote steden

79 procent van de Brabanders vindt dit een prima idee en is het dus (helemaal) eens.

Nederland moet minder asielzoekers opvangen

76 procent van de Brabanders is het hier (helemaal) mee eens. Vooral mannelijke, praktisch opgeleiden zijn uitgesproken over dit onderwerp.

Waar verschillen de meningen?

Er zijn ook onderwerpen die wat lastiger liggen. De verdeeldheid is groter, de groep voor- en tegenstanders is ongeveer even groot en er zijn meer mensen die 'neutraal' ingevuld hebben.

Er moeten meer windmolens gebouwd worden op het land

Dit is, op dit moment, het 'heetste hangijzer' voor veel Brabanders. 32 procent van de kiezers uit onze provincie is het er (helemaal) mee eens, maar 39 procent is het er juist (helemaal) niet mee eens.

Natuurgebieden in Nederland moeten groter worden, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond

36 procent van de Brabanders is het hier (helemaal) mee eens, maar 41 procent is het er juist (helemaal) niet mee eens en wil landbouwgrond behouden.

Omdat drugscriminaliteit toeneemt, mogen toezichthouders in natuurgebieden een vuurwapen krijgen

46 procent van de Brabanders is het hier (helemaal) mee eens, 39 procent is het er (helemaal) niet mee eens. Hier geldt hoe jonger hoe kritischer men is op dit voorstel, vooral ouderen zijn voor.

