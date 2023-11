112-nieuws: dode gevonden in vijver • politie onderzoekt bedrijventerrein

11.51

In een visvijver in een natuurgebied aan de Postelsedijk in Bladel is vanochtend een lichaam gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en probeerde nog te reanimeren, maar dat was tevergeefs. De politie laat weten dat ze niet uitgaat van een misdrijf. De omgeving is afgezet voor onderzoek.