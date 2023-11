112-nieuws: gasfles ontploft bij brand • erg drukke ochtendspits Brabant

07.28

Het is een erg drukke ochtendspits in Brabant en dat komt door meerdere ongelukken, dat meldt de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht ligt een vrachtwagen dwars op de weg, daardoor is de weg afgesloten. Voor weggebruikers van de A50 van Arnhem richting Eindhoven is het aansluiten in een lange file, daar is na een ongeval bijna anderhalf uur extra reistijd.

Ook op de A58 zijn meerdere ongelukken gebeurd waardoor het verkeer vastloopt.