112-nieuws: tankstation tijdje afgesloten • vertraging door ongeluk op A50

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de automobilist terecht naar wie gisteravond zou zijn gezocht bij Berkel-Enschot. De wagen waarin de man zat, was op de snelweg A65 bij Berkel-Enschot van de weg geschoten en daarna in het water beland. De auto reed eerst een hek omver. “Onze inzet duurde niet lang. Er liep een man in een nat pak en hij was aanspreekbaar”, laat de woordvoerder weten. Het is onduidelijk hoe het ongeluk is veroorzaakt. Er was geen ander verkeer bij betrokken. De politie had zelfs helemaal geen informatie. De indruk was gewekt dat de bestuurder was gevlucht.