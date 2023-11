112-nieuws: tankstation tijdje afgesloten • zoeken naar inzittende(n) auto

00.10

De brandweer heeft tot gisteravond laat de handen vol gehad aan een zeer grote brand in de vestiging van Leen Bakker op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son. De eerste melding kwam rond tien voor zes binnen. Rond negen uur laaide het vuur weer op. Pas tegen kwart voor twaalf kon het pand worden geventileerd en konden de meeste brandweerwagens vertrekken.

Jongen vast voor mishandeling Alwi

Een jongen zit vast voor de ernstige mishandeling, eind oktober, van Alwi Smolders. De 59-jarige man werd bij een Plus-filiaal in zijn woonplaats Tilburg toegetakeld toen hij commentaar gaf op het gedrag van twee jongens. Eén van die twee zit dus nog vast, de andere is inmiddels vrijgelaten. Eén verdachte woont vlakbij Alwi.

Zoektocht naar inzittende(n) van auto in water

Er is gisteravond met man en macht gezocht naar de inzittende(n) van een auto, die op de snelweg A65 bij Berkel-Enschot van de weg was geschoten en daarna in het water belandde. De wagen reed eerst een hek omver. Mogelijk is de bestuurder gevlucht.