Mama-aap plots overleden en haar baby moest worden ingeslapen

In het Nuenense Dierenrijk zijn donderdag een moedergibbon en haar jonkie overleden. Mama was ziek en het kindje is daarom ingeslapen. "Een van de moeilijkste beslissingen die we ooit gezamenlijk hebben moeten nemen", schrijft het Dierenrijk.

Het kwam als donderslag bij heldere hemel voor de verzorgers. In de ochtend werd de mama-gibbon, genaamd Kanette, in slechte toestand aangetroffen. Wat er precies aan de hand was, weten de medewerkers nog niet. "De arts handelde direct en onderzocht de 30-jarige aap met een echo en bloedonderzoek." Maar dat was te laat. Mama aap liet het loodje.

"De dood van zijn moeder zou ervoor zorgen dat haar jonkie geïsoleerd raakt."