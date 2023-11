112-nieuws: man (25) vast na explosie • Ongeval tussen fietsster en auto

03.21

Een man is afgelopen nacht in het water beland aan het Havenplein in het uitgaansgebied van Helmond. Dit gebeurde rond kwart over twee. Hij is uit het kanaal gehaald en in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar een ziekenhuis te worden gebracht. Om onderkoeling te voorkomen is hij door een hulpverlener naar huis gebracht.