Zanger Veul Gère is nieuwe prins van Kruikenstad en zegt optredens af

Jan Eijsermans, de zanger van Veul Gère, ruilt zijn microfoon komende carnaval in voor een staf en een steek. Op de elfde van de elfde is Eijsermans benoemd tot prins Jan d'n Derde. Zijn vrienden van Veul Gère moeten het daardoor even zonder hem doen.

Danique Pals Geschreven door

'Un lekker delleke', 'Wa trèkte aon?' en 'De Gròzzie van men buurvrouw'. Het zijn enkele carnavalskrakers van carnavalsvereniging Veul Gère uit Tilburg. Zanger Jan Eijsermans zal deze liedjes dit seizoen niet meezingen tijdens de optredens van de carnavalsgroep. Hij is zaterdagavond op de Heuvel in Tilburg benoemd tot Prins Jan d'n Derde. De concerten van Veul Gère in Poppodium 013 op 12 en 13 januari wil de kersverse prins desondanks niet missen. "Dat heb ik meteen gezegd, daar moet ik bij zijn. Dus dat weekend heb ik als prins even geen verplichtingen." De prins werd samen met zijn adjudant Rob, de Raad van Elf, de lijfwachten en Hofkapel de Sleutelsollers gepresenteerd. Samen kijken ze uit naar carnaval. "Het is een kort seizoen, dus we gaan voor maximaal feest. Daarbij moet het genieten en de boel de boel laten, hoog in het vaandel staan", aldus de nieuwe prins. "We gaan genieten van de bezoeken aan de verenigingen en de officiële gelegenheden. Maar ik vind het ook mooi om de wat jongere verenigingen te bereiken en daar een weg te vinden. We willen het feest met iedereen vieren", vult Adjudant Rob aan.