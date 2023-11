112-nieuws: brand boven seksshop Helmond • man beroofd op station Breda

17.08

Aan de Molenstraat in Helmond is brand uitgebroken in een slaapkamer van een appartement boven de seksshop Cupido. Er is een blusvoertuig en een hoogwerker van de brandweer om de brand te blussen. Een tweede blusvoertuig is onderweg. Er is niemand gewond geraakt, maar er is wel schade. Stichting Salvage is ingeschakeld voor de nazorg.