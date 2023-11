112-nieuws: brand schuur Boxtel • man beroofd bij station Breda

09.03

Een automobilist is zaterdagnacht aangehouden nadat hij in een oude Renault met hoge snelheid over de A2 bij Liempde reed. De auto bleek niet verzekerd en er was geen sprake van een geldige APK. De bestuurder bleek daarnaast geen rijbewijs te hebben en hij testte positief op het gebruik van cannabis. Toen de agenten water later weer op de weg reden, zagen ze dezelfde Renault met man die daarvoor als passagier in de auto zat nu achter het stuur. Hij heeft eveneens geen rijbewijs en ook deze testte positief op cannabis. Beide mannen zijn aangehouden. De Renault is in beslag genomen.

