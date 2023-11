112-nieuws: container A16 pas om 23.00 uur geborgen • overval tankstation

16.45

Op de Heyhoefpromenade in Tilburg is zaterdag rond 14.00 uur een 64-jarige man met geweld beroofd van zijn elektrische fiets terwijl hij oliebollen kocht. Hij had zijn fiets op slot naast de kraam gezet. Toen hij die van het slot deed om weg te rijden, werd hij van achteren geduwd waardoor hij zijn evenwicht verloor. De dader ging er daarna op zijn fiets vandoor.

De fiets is via gps snel teruggevonden in een schuur in Tilburg-West. Een een 28-jarige man is aangehouden. Omdat het een drukke plek was, zoekt de politie getuigen.