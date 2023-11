112-nieuws: snorfietser geschept • koelvloeistoflekkage auto

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

23.40 Koelvloeistoflekkage auto Een auto strandde gisteravond laat op de N2 bij Eindhoven. Er bleek sprake van een koelvloeistoflekkage. Een berger werd opgeroepen om de auto naar een veilige locatie te brengen waar verdere hulp kon worden geregeld. Wachten op privacy instellingen...

23.38 Contactverbod voor man De 36-jarige man die zaterdagnacht zijn ex belaagde en mishandelde in de gemeente Meierijstad heeft een contactverbod gekregen voor tien dagen. Dat laat een wijkagent weten. "Dat wil zeggen tien dagen rust voor het slachtoffer en voor beiden de tijd om te gaan doen en regelen wat nodig is. Of om hulp en ondersteuning te zoeken.

22.47 Aanrijding op spoor Tussen Geldrop en Maarheeze reden gisteravond laat een tijd lang geen treinen na een aanrijding bij Sterksel. Deze ochtend rijden alle treinen op dit traject weer volgens schema.