112-nieuws: snorfietser geschept • ongeluk met vrachtwagen op A27

07.59 Ongeluk op A27 richting Gorinchem Ook in de richting van Breda naar Gorinchem ging het mis op de A27. Bij knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De rechter rijstrook is afgesloten. Vanaf Breda-Noord staat acht kilometer file, goed voor drie kwartier vertraging.

07.31 Ongeluk met vrachtwagen op A27 richting Breda De linker rijstrook van de A27 van Gorinchem richting Breda was rond zeven uur vanochtend afgesloten bij Oosterhout-Zuid na een ongeluk met een vrachtwagen. Rond half acht stond er daardoor 12 kilometer file vanaf Hank met meer dan een uur vertraging. Inmiddels is de weg weer vrij, weggebruikers moeten nog wel rekening houden met veel vertraging. Op de A27 bij Oosterhout kwam een vrachtwagen in botsing ,met een auto (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

07.07 Rijstrook A2 halfuur dicht De rechter rijstrook van de A2 van Den Bosch richting Utrecht was van kwart voor zeven tot kwart over zeven vanochtend afgesloten bij de afrit Kerkdriel vanwege een kapotte auto die daar op de weg stond. De afsluiting leidde rond zeven uur tot een zes kilometer lange file vanaf de afrit Veghel, goed voor een kwartier vertraging.

23.40 Koelvloeistoflekkage auto Een auto strandde gisteravond laat op de N2 bij Eindhoven. Er bleek sprake van een koelvloeistoflekkage. Een berger werd opgeroepen om de auto naar een veilige locatie te brengen waar verdere hulp kon worden geregeld.

23.38 Contactverbod voor man De 36-jarige man die zaterdagnacht zijn ex belaagde en mishandelde in de gemeente Meierijstad heeft een contactverbod gekregen voor tien dagen. Dat laat een wijkagent weten. "Dat wil zeggen tien dagen rust voor het slachtoffer en voor beiden de tijd om te gaan doen en regelen wat nodig is. Of om hulp en ondersteuning te zoeken.

22.47 Aanrijding op spoor Tussen Geldrop en Maarheeze reden gisteravond laat een tijd lang geen treinen na een aanrijding bij Sterksel. Deze ochtend rijden alle treinen op dit traject weer volgens schema.