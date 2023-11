Grote problemen op A27 na ongelukken, omleiding ingesteld

Verkeer op de A27 komt maandagochtend in een flinke file terecht. Rond zeven uur gebeurde op de weg van Gorinchem richting Breda een ongeluk waarbij een vrachtwagen betrokken was. Daarop werd de linker rijstrook bij Oosterhout-Zuid afgesloten. Dit leidde rond halfacht tot een veertien kilometer lange file, goed voor meer dan een uur vertraging. Daarna ging het ook mis op de weg van Breda richting Gorinchem.

Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Hooipolder. Daar werd de rechter rijstrook afgesloten.

Omrijden

Deze afsluiting leidde rond acht uur tot een tien kilometer lange file vanaf Breda-Noord. De ANWB waarschuwde op dat moment voor liefst 2,5 uur vertraging. Om kwart voor negen was de vertraging afgenomen tot een kleine drie kwartier, maar verkeer richting Zuid-Holland krijgt nog altijd het advies om te rijden via A16 en de A59.

De andere file, op de weg van Gorinchem richting Breda, lost sinds acht uur 's ochtends langzaam op. De afgesloten linkerrijstrook bij Oosterhout-Zuid is sinds acht uur vrijgegeven. Om halfnegen was de vertraging afgenomen van een uur tot een kleine veertig minuten. De file vanaf Werkendam was op dat moment 23 kilometer lang.