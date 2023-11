Het succes van de elfde van de elfde verklaard door carnavalshistoricus

Zonder chauvinisme vertelt de Bossche carnavalshistoricus Rob van de Laar dat Den Bosch waarschijnlijk de kartrekker is in de toegenomen populariteit van de elfde van de elfde, de start van het carnavalsseizoen. Afgelopen zaterdag bezochten zeker zo'n 80.000 mensen Oeteldonk. Dat is meer volk dan op carnavalszondag naar de Brabantse hoofdstad trekt.

"De elfde van de elfde bestond natuurlijk al veel langer maar dat was vooral iets voor de fanatieke carnavalsvierder en speelde zich voornamelijk binnen af. Het was niet heel zichtbaar", begint Rob van de Laar zijn verhaal over dit fenomeen. "De Oeteldonksche Club wilde met 11-11-2011 in aantocht de traditie steviger neerzetten. En probeerde dit samen met wat horecaondernemers uit in 2010."

Oeteldonks feestje

"In Bergen op Zoom spat de traditie ervan af", vertelt Van de Laar. "Daar begint het om elf minuten over elf in de avond. Iedere zin die de 'Grootste Boer' daar uitspreekt word dan door de aanwezigen herhaald. Zoiets wilde Oeteldonk ook."

Dus werd er in 2011 flink uitgepakt in Den Bosch, met gratis koffie en erwtensoep. Nadat er eerst afgeteld werd om elf over elf, maar dan wel in de ochtend. Toen kwamen daar 1000 carnavalsvierders op af.

Een jaar later deden meer kroegen en restaurants mee aan het feestje. En ook de carnavalsverenigingen pakten uit met optredens op verschillende podia nadat er natuurlijk eerst traditioneel afgeteld werd. Het werd een groot succes en ieder jaar trokken meer en meer mensen naar dit Oeteldonkse feestje. Maar ook andere steden teerden mee op het succes en 2011 was voor hen ook aanleiding om uit te pakken.

Gratis, corona en festival

"Mensen hebben behoefte er op uit te trekken, na corona", verklaart carnavalsdeskundige Van de Laar het succes verder. "Het is gratis, het is buiten waardoor het meer een festivalkarakter in de stad krijgt en de horeca denkt actief mee. Want de stille maand november kon wel een oppepper gebruiken."

Rob van de Laar erkent dat de Oeteldonker wel begint te klagen omdat hij niet meer overal naar binnen kan door de drukte, vooral van buiten de stad. "Maar klagen is van alle tijden en zolang de jeugd massaal blijft komen, blijft de elfde van de elfde groots gevierd worden."

